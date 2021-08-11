Сбежавших из выборгского суда братьев нашли

Братьев Мигутиных, которые сбежали из здания суда после оглашения приговора, нашли и задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Беглецы спрятались в доме во Всеволожском районе Ленинградской области — по месту прописки. Когда за ними пришли полицейские, они сдались, не оказав сопротивления.
Мужчины сбежали из кабинета мирового судьи 9 августа — выпрыгнули из окна первого этажа.
По данным «78.ru», одного из братьев, 35-летнего фигуранта, приговорили к одному году колонии строгого режима за умышленное причинение легкого вреда здоровью и угрозы убийством. Другой брат, 40-летний мужчина, получил 2,5 года колонии.