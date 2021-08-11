Сбежавших из выборгского суда братьев нашли

Братьев Мигутиных, которые сбежали из здания суда после оглашения приговора, нашли и задержали. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Беглецы спрятались в доме во Всеволожском районе Ленинградской области — по месту прописки. Когда за ними пришли полицейские, они сдались, не оказав сопротивления.

Мужчины сбежали из кабинета мирового судьи 9 августа — выпрыгнули из окна первого этажа.