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Первая жертва пожаров: тракторист сгорел в Якутии

Вероника Полынина
1 час назад

Следственный комитет начал проверку после обнаружения обгоревшего тела мужчины в лесном массиве в Якутии.

Первая жертва пожаров: тракторист сгорел в Якутии
Фото: © РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" Перейти в фотобанк© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" Перейти в фотобанк

«СУСК России по республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины, 1977 года рождения, в лесном массиве вблизи села Мугудай Чурапчинского района», - приводит РИА «Новости» сообщение регионального следственного управления.

На место обнаружения тела выехал руководитель следственного отдела, добавили в управлении.

Ранее в соцсетях и телеграм-каналах появилась информация о первой жертве лесных пожаров в Якутии.

В Якутии введён региональный режим ЧС из-за лесных пожаров

Сообщалось, что в Чурапчинском районе заживо сгорел рабочий на тракторе, который помогал с тушением пожаров. Мужчина пропал 9 августа, спустя два дня было обнаружено его тело.

На территории республики Саха действует более 170 природных пожаров. Огонь распространился на 6,6 млн гектаров. Президент России Владимир Путин во вторник, 10 августа, поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона - подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавшим в результате ЧС. Зиничев распорядился направить в Якутию два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС, самолет Ил-76 министерства и 200 спасателей. В регионе действует режим ЧС.

Происшествия,Евгений Зиничев,Владимир Путин,МЧС,СКР,РИА Новости,Республика Саха (Якутия),Россия,
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