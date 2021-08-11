Первая жертва пожаров: тракторист сгорел в Якутии

Следственный комитет начал проверку после обнаружения обгоревшего тела мужчины в лесном массиве в Якутии.

Фото: © РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" Перейти в фотобанк © РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" Перейти в фотобанк

«СУСК России по республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины, 1977 года рождения, в лесном массиве вблизи села Мугудай Чурапчинского района», - приводит РИА «Новости» сообщение регионального следственного управления.

На место обнаружения тела выехал руководитель следственного отдела, добавили в управлении.

Ранее в соцсетях и телеграм-каналах появилась информация о первой жертве лесных пожаров в Якутии.

Сообщалось, что в Чурапчинском районе заживо сгорел рабочий на тракторе, который помогал с тушением пожаров. Мужчина пропал 9 августа, спустя два дня было обнаружено его тело.