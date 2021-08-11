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В Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и врезался в столб

Елена Прошина
45 минут назад

Водитель автобуса уснул за рулем и врезался в столб в Санкт-Петербурге. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», по предварительной информации, в ДТП пострадали семь человек.

В Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и врезался в столб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ДТП произошло около 15.10. После аварии деблокировка дверей не потребовалась и большая часть пассажиров смогли выбраться самостоятельно. На месте работают специалисты из экстренных служб и врачи скорой помощи. Шесть человек находятся в состоянии средней степени тяжести, есть ли среди них водитель – пока неизвестно.

О другой версии произошедшего сообщает «Комсомольская правда». Согласно информации издания, с водителем все было в порядке, а автобус подрезал легковой автомобиль.

Напомним, что в 9 августа в Саратовской области перевернулся рейсовый автобус, который направлялся по маршруту Белгород – Саратов. В результате происшествия пострадали 13 человек, двое из которых – в тяжелом состоянии. Всего в транспорте находились 22 человека, включая двух водителей.

Происшествия,Комсомольская правда,Санкт-Петербург,
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