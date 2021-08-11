Таксист избил пассажирку за просьбу включить Моргенштерна

«Как с тобой вообще разговаривать, если ты пишешь и слушаешь такое дерьмо. Соблюдай приличия, я еще раз тебе говорю. Слушай, кобыла, ты будешь меня еще жизни учить, как себя вести», — возмущался таксист.

Девушка объясняла водителю, что она заплатила за повышенный класс обслуживания в том числе с той целью, чтобы ехать под свою музыку. Но водитель не слушал просьбы пассажирки и настаивал на том, что «это плохая музыка» и что «на такой громкости он ее слушать не обязан». Далее он и вовсе начал кричать и позволил себе выражаться нецензурно. На просьбы остановить автомобиль мужчина резко затормозил и буквально выбросил пассажирку на улицу. По словам блогера, у нее повреждены глаз, губа и зуб. На прощание таксист пригрозил «закопать» девушку, если она попадется ему еще раз.