Таксист избил пассажирку за просьбу включить Моргенштерна

Водитель такси бизнес-класса избил девушку-блогера, когда она попросила его включить композицию рэпера Моргенштерна, которую мужчина не захотел слушать. Видеоролик с места происшествия она разместила в Instagram.
«Как с тобой вообще разговаривать, если ты пишешь и слушаешь такое дерьмо. Соблюдай приличия, я еще раз тебе говорю. Слушай, кобыла, ты будешь меня еще жизни учить, как себя вести», — возмущался таксист.
Девушка объясняла водителю, что она заплатила за повышенный класс обслуживания в том числе с той целью, чтобы ехать под свою музыку. Но водитель не слушал просьбы пассажирки и настаивал на том, что «это плохая музыка» и что «на такой громкости он ее слушать не обязан». Далее он и вовсе начал кричать и позволил себе выражаться нецензурно. На просьбы остановить автомобиль мужчина резко затормозил и буквально выбросил пассажирку на улицу. По словам блогера, у нее повреждены глаз, губа и зуб. На прощание таксист пригрозил «закопать» девушку, если она попадется ему еще раз.
При этом пользователи соцсетей, оценивая эту историю, разделились на две группы: одни с осуждением высказались против таксиста, другие – в отношении девушки. Кое-то из комментаторов написал, что если клиент желает слушать свою музыку, следует указывать это в комментариях к заказу. Другие посчитали неприемлемым поведение водителя, который поднял руку на девушку.