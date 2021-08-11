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Опубликовано видео тарана автобусом без тормозов автомобилей и женщины в Бийске

Елена Прошина
30 минут назад

Пожилая женщина пострадала из-за отказа тормозов у автобуса в Бийске. Случившееся в минувшее воскресенье дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано на камеру, запись публикует Telegram-канал MDK PRIVATE.

На кадрах видно, как пенсионерка с палочкой в руках переходит проезжую часть по «зебре», перед которой останавливаются два автомобиля. В этот момент в их сторону на полном ходу несется автобус, он таранит транспортные средства, и женщина оказывается под колесами одного из них.

По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности тормозов у автобуса. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Происшествия,Видео,Бийск,
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