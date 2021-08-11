Пожилая женщина пострадала из-за отказа тормозов у автобуса в Бийске. Случившееся в минувшее воскресенье дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано на камеру, запись публикует Telegram-канал MDK PRIVATE.
На кадрах видно, как пенсионерка с палочкой в руках переходит проезжую часть по «зебре», перед которой останавливаются два автомобиля. В этот момент в их сторону на полном ходу несется автобус, он таранит транспортные средства, и женщина оказывается под колесами одного из них.
По предварительным данным, авария произошла из-за неисправности тормозов у автобуса. О состоянии пострадавшей не сообщается.