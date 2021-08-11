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Галявиев назвал мотив расстрела в казанской школе

Деловая газета "Взгляд"
44 минуты назад

Обвиняемый по делу о массовом убийстве в одной из школ в Казани Ильназ Галявиев заявил, что начал стрелять по людям из-за ненависти, сообщили в ОНК Москвы.

Казанский раскаялся в массовом убийстве в школе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он по-прежнему находится в московском СИЗО «Бутырка», в трехместной камере. По словам Галявиева, стрельбу в казанской школе он устроил от ненависти. Также юноша сказал, что теперь он якобы вменяем и раскаивается, признает вину», – цитирует сообщение комиссии РИА «Новости».

В июле в ОНК сообщали, что Галявиева поместили в психиатрическую больницу в Бутырке.

11 мая произошло нападение на школу 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется бывший студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 24 человека пострадали.

Происшествия,Ильназ Галявиев,ФСИН,РИА Новости,Казань,
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