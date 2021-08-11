Казанский раскаялся в массовом убийстве в школе

«Он по-прежнему находится в московском СИЗО «Бутырка», в трехместной камере. По словам Галявиева, стрельбу в казанской школе он устроил от ненависти. Также юноша сказал, что теперь он якобы вменяем и раскаивается, признает вину», – цитирует сообщение комиссии РИА «Новости».