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В Москве мигрант сдал внука в полицию как найденыша

Елена Прошина
54 минуты назад

В Москве мужчина обратился в полицию и заявил, что обнаружил среди ночи на остановке брошенного младенца. Но впоследствии оказалось, что он приходится ребенку родным дедушкой, а история с остановкой - выдумка. Предположительно, родственник планировал выдать ребенка за подкидыша, чтобы избавить собственную дочь от проблем, передает ТАСС.

В Москве мигрант сдал внука в полицию как найденыша
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания «Лайф», прошлой ночью в отделение полиции на Алтуфьевском шоссе пришел 44-летний гражданин Киргизии Куралбек К., у него на руках был новорожденный ребенок. Мужчина рассказал, что якобы нашел подброшенного грудничка на автобусной остановке "Автобаза Госкино", но не испугался, а решил отнести его в ближайшее отделение МВД — адрес ему назвал водитель проезжавшей мимо машины.

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В результате, ребенка отправили в больницу, а сотрудники полиции немедленно приступили к розыскам его родителей. Как сообщил источник издания в правоохранительных структурах, сотрудники тщательно осмотрели камеры видеонаблюдения, но Куралбека с ребенком на кадрах не было. Тогда стражи порядка усомнились в правдивости слов мигранта, и предположили, что он сам может быть отцом этого ребенка.

Вскоре полицейские отправились к месту жительства мужчины, и Куралбек почти сразу рассказал о содеянном. Как выяснилось, у него есть дочь — 20-летняя Эркайым. Весной этого года согласно их национальным традициям девушка была украдена их соотечественником — у молодых людей якобы была любовь. Молодые стали супругами по национальным обычаям, но по официальным российским законам брак не регистрировался. Затем Эркайым забеременела, а 4 августа родила ребенка. Но горе-отец после этого исчез, и накануне, после выписки из роддома, дочь мужчины с младенцем на руках вернулась к своим родителям и попросила их о помощи.

Далее Куралбек выдумал всю эту историю с подкидышем на остановке, желая спасти свою дочь от семейного позора.

В настоящее время полицейские проводят проверочные мероприятия по факту произошедшего. Уголовное дело в отношении Куралбека или членов его семьи пока не возбуждали.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,Киргизия,
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