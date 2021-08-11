Рик Мэннинг (Rick Manning) совершал прогулку в поиске горбатых китов у побережья острова Норт-Страдброк, штат Квинсленд. Заметив большое количество рыб, он подплыл поближе и увидел среди них акулу. Мужчина несколько раз приближался к хищнику, и какой-то момент обитатель подводного мира вцепился в гидроцикл, едва не перевернув его вместе с наездником. Мэннингу удалось удержаться, и в итоге он покинул опасное место.