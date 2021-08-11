В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Москвичка доверилась аферисту и вложила в майнинг биткоинов 6,7 млн рублей

Секрет Фирмы
35 минут назад

Мошенник обманул работницу московской аптеки, рассказав ей историю о легкой добыче биткоинов. Он притворился успешным предпринимателем и попросил у женщины за устройство для майнинга 6,7 млн рублей, после чего исчез вместе с деньгами. Подозреваемого уже задержали сотрудники столичной полиции. Выяснилось, что мужчина 13 лет находился в международном розыске.

6,7 млн вложила москвичка в майнинг биткоинов, доверившись аферисту
Фото: ReutersReuters

О задержании преступника сообщила пресс-служба столичного главка МВД России. В ведомстве рассказали, что мужчина познакомился с москвичкой, которая работала в аптеке в Левобережном районе, представившись успешным предпринимателем. Войдя в доверие к женщине, он предложил ей купить дорогой компьютер, который якобы способен добывать криптовалюту. Фармацевт заинтересовалась устройством и заплатила за него 6,7 млн рублей наличными.

Аферист обещал новой знакомой привезти компьютер через пять недель, но в назначенный срок так и не вышел на связь. Тогда женщина поняла, что «успешный бизнесмен» её обманул, и обратилась в полицию. В скором времени подозреваемого задержали в доме по улице Полины Осипенко на севере Москвы.

В его квартире полицейские провели обыск и нашли три паспорта с чужими данными, в которые задержанный вклеил собственные фотографии. Документы направили на исследование. Помимо этого полицейские изъяли 20 мобильных телефонов. По данным ведомства, с 2008 года мужчина находился в международном розыске — он совершил тяжкое преступление на территории одной из соседних стран.

Случай с добывающим биткоины компьютером стал основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Мужчину арестовали. Полицейские устанавливают, был ли подозреваемый замешан в других преступлениях.

В июле жительница Петербурга отдала мошенникам почти 3 млн рублей за две муниципальные квартиры, предназначенные льготникам. Злоумышленники представились «работниками органа местного самоуправления» и пообещали продать недвижимость по льготной цене. Ни квартир, ни денег потерпевшая не увидела.

Происшествия,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители