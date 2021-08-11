6,7 млн вложила москвичка в майнинг биткоинов, доверившись аферисту

Мошенник обманул работницу московской аптеки, рассказав ей историю о легкой добыче биткоинов. Он притворился успешным предпринимателем и попросил у женщины за устройство для майнинга 6,7 млн рублей, после чего исчез вместе с деньгами. Подозреваемого уже задержали сотрудники столичной полиции. Выяснилось, что мужчина 13 лет находился в международном розыске.

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О задержании преступника сообщила пресс-служба столичного главка МВД России. В ведомстве рассказали, что мужчина познакомился с москвичкой, которая работала в аптеке в Левобережном районе, представившись успешным предпринимателем. Войдя в доверие к женщине, он предложил ей купить дорогой компьютер, который якобы способен добывать криптовалюту. Фармацевт заинтересовалась устройством и заплатила за него 6,7 млн рублей наличными.

Аферист обещал новой знакомой привезти компьютер через пять недель, но в назначенный срок так и не вышел на связь. Тогда женщина поняла, что «успешный бизнесмен» её обманул, и обратилась в полицию. В скором времени подозреваемого задержали в доме по улице Полины Осипенко на севере Москвы.

В его квартире полицейские провели обыск и нашли три паспорта с чужими данными, в которые задержанный вклеил собственные фотографии. Документы направили на исследование. Помимо этого полицейские изъяли 20 мобильных телефонов. По данным ведомства, с 2008 года мужчина находился в международном розыске — он совершил тяжкое преступление на территории одной из соседних стран.

Случай с добывающим биткоины компьютером стал основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве. Мужчину арестовали. Полицейские устанавливают, был ли подозреваемый замешан в других преступлениях.