В Москве гражданин Кыргызстана принес в полицию своего новорожденного внука и сдал его как подкидыша. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, в распоряжении которого оказалось снятое полицейскими видео из квартиры подозреваемого.

44-летний разнорабочий заявил правоохранителям, что нашел малыша на остановке на «Алтуфьевском шоссе». Однако на записях с камер видеонаблюдения мужчину с ребенком обнаружить не удалось. А когда стражи правопорядка явились к нему домой, он во всем признался.