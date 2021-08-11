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Сдавшего внука в полицию как подкидыша мужчину сняли на видео

Александр Кузьмин
48 минут назад

В Москве гражданин Кыргызстана принес в полицию своего новорожденного внука и сдал его как подкидыша. Об этом сообщает Telegram-канал Life SHOT, в распоряжении которого оказалось снятое полицейскими видео из квартиры подозреваемого.

44-летний разнорабочий заявил правоохранителям, что нашел малыша на остановке на «Алтуфьевском шоссе». Однако на записях с камер видеонаблюдения мужчину с ребенком обнаружить не удалось. А когда стражи правопорядка явились к нему домой, он во всем признался.

Оказывается, выходец из Средней Азии захотел избавиться от своего внука из-за того, что супруг его дочери пропал, а их брак не был зарегистрирован в России. Тогда отец решил скрыть, по его мнению, позорный факт в их семье и отнес младенца в полицию.

Происшествия,Криминал,Видео,Москва,Киргизия,
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