В центре Москвы похитили невесту

В центре Москве прямо перед церемонией бракосочетания похитили невесту. Отмечается, что происшествие случилось на Тверской улице. Похищенной невестой оказалась 22-летняя Юлия Борисова.

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Очевидцы произошедшего поведали, что перед церемонией девушку посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

В последствие выяснилось, что за похищением невесты стоят родители девушки. Им не понравился возлюбленный дочери, поэтому они решили помешать свадьбе таким образом.

Известно, что жених 31-летний Виктор Данилов уже обратился в суд, пишет Газета.ру.