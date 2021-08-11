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В центре Москвы похитили невесту

Свободная прессаиещё 1
42 минуты назад

В центре Москве прямо перед церемонией бракосочетания похитили невесту. Отмечается, что происшествие случилось на Тверской улице. Похищенной невестой оказалась 22-летняя Юлия Борисова.

В центре Москвы похитили невесту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Очевидцы произошедшего поведали, что перед церемонией девушку посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

В последствие выяснилось, что за похищением невесты стоят родители девушки. Им не понравился возлюбленный дочери, поэтому они решили помешать свадьбе таким образом.

Известно, что жених 31-летний Виктор Данилов уже обратился в суд, пишет Газета.ру.

Ранее сообщалось, что Рэпер Элджей и телеведущая Анастасия Ивлеева в ближайшее время объявят о разводе.

Происшествия,Анастасия Ивлеева,Юлия Борисова,Виктор Данилов,Газета.Ru,
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