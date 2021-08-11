Артиста ансамбля Бабкиной задержали на репетиции

Артист театра Надежды Бабкиной Дмитрий Шакин задержан по подозрению в обороте оружия, сообщает kp.ru.

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Известно, что за неделю до его ареста в лесу недалеко от Новосходненского шоссе правоохранители нашли предмет с подтертым серийным номером, похожий на пистолет Макарова.

Экспертиза подтвердила что оружие настоящее и предназначено для стрельбы. Было возбуждено уголовное дело, оружие проверили на причастность к преступлениям.

В незаконном обороте оружия заподозрили одного из артистов ансамбля Бабкиной, которого задержали прямо в здании Московского государственного академического театра певицы "Русская песня" на репетиции. 38-летний Шакин добровольно поехал в отдел, сейчас он находится дома под подпиской о невыезде. Артисту вменяется 222 статья уголовного кодекса о незаконном хранении, передаче или перевозке оружия.