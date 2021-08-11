В Санкт-Петербурге задержан мужчина, стрелявший на свадьбе из автомобиля. Телеканал «360» опубликовал видео допроса нарушителя. Объяснить причину своего поступка на камеру он не смог.

Инцидент произошел 10 августа на улице Парковой в Петергофе. Как уточняется, участник свадебного кортежа стрелял из иномарки «Инфинити» в воздух. Позднее он был задержан правоохранителями и доставлен в отдел полиции. Правоохранители изъяли у стрелявшего предмет, похожий на сигнальный пистолет. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ.