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Стрелявшего из машины на свадьбе в Петербурге показали на видео

Александр Кузьмин
40 минут назад

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, стрелявший на свадьбе из автомобиля. Телеканал «360» опубликовал видео допроса нарушителя. Объяснить причину своего поступка на камеру он не смог.

Инцидент произошел 10 августа на улице Парковой в Петергофе. Как уточняется, участник свадебного кортежа стрелял из иномарки «Инфинити» в воздух. Позднее он был задержан правоохранителями и доставлен в отдел полиции. Правоохранители изъяли у стрелявшего предмет, похожий на сигнальный пистолет. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о хулиганстве по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ.

Происшествия,Криминал,Видео,Санкт-Петербург,
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