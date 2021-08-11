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Появилось видео нападения индонезийского чиновника на дипломата из Нигерии

Александр Кузьмин
11 минут назад

В Индонезии на дипломата из Нигерии напали работники иммиграционный службы. На появившихся в Сети кадрах видно, как чиновники удерживают сотрудника консульства Абдулрахмана Ибрагима, прижимая его к машине. Мужчина при этом громко кричит и заявляет, что не может дышать.

Власти Нигерии уже осудили поведение чиновников в Джакарте, назвав обращение с дипломатом «совершенно неприемлемым и неудачным», и потребовали их наказать. В свою очередь, Индонезия уже принесла извинения, пообещав разобраться в случившемся.

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