В Индонезии на дипломата из Нигерии напали работники иммиграционный службы. На появившихся в Сети кадрах видно, как чиновники удерживают сотрудника консульства Абдулрахмана Ибрагима, прижимая его к машине. Мужчина при этом громко кричит и заявляет, что не может дышать.
Власти Нигерии уже осудили поведение чиновников в Джакарте, назвав обращение с дипломатом «совершенно неприемлемым и неудачным», и потребовали их наказать. В свою очередь, Индонезия уже принесла извинения, пообещав разобраться в случившемся.