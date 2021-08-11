В Индонезии на дипломата из Нигерии напали работники иммиграционный службы. На появившихся в Сети кадрах видно, как чиновники удерживают сотрудника консульства Абдулрахмана Ибрагима, прижимая его к машине. Мужчина при этом громко кричит и заявляет, что не может дышать.