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В московской квартире найдено расчлененное тело женщины

Lenta.ru
31 минуту назад

В московской квартире найдено расчлененное тело женщины, ее сожитель покончил с собой. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

В московской квартире найдено расчлененное тело женщины
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, вечером 10 августа 2021 года в квартире жилого дома на улице Никулинская обнаружена погибшая 1979 года рождения. Женщина была без головы и сердца, уточняет «МК» в своем Telegram-канале. На ее теле множественные ножевые ранения груди и живота. У дома было найдено тело мужчины 1974 года рождения с травмами, характерными при падении с большой высоты.

Следователи считают, что женщину убил сожитель и потом покончил с собой. Их квартира была заперта изнутри.

Сотрудники СКР проводят опросы соседей и очевидцев, назначены экспертизы.

Происшествия,СКР,
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