В московской квартире найдено расчлененное тело женщины, ее сожитель покончил с собой. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным следствия, вечером 10 августа 2021 года в квартире жилого дома на улице Никулинская обнаружена погибшая 1979 года рождения. Женщина была без головы и сердца, уточняет «МК» в своем Telegram-канале. На ее теле множественные ножевые ранения груди и живота. У дома было найдено тело мужчины 1974 года рождения с травмами, характерными при падении с большой высоты.