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Полицейский спас жизнь авиапассажирке и попал на видео

Александр Кузьмин
40 минут назад

В Самаре полицейский спас жизнь пассажирке самолета. Об этом сообщает портал «МВД МЕДИА».

Сотрудник линейного отдела полиции самарского аэропорта заметил потерявшую сознание женщину и тут же бросился ей на помощь, а также сообщил о ЧП в медицинскую службу воздушной гавани.

В ожидании врачей полицейский и неравнодушный очевидец оказали россиянке первую помощь, проведя ей сердечно-легочную реанимацию, благодаря этому через некоторое время она стала дышать, появилось сердцебиение. Затем 72-летнюю жительницу Хабаровского края госпитализировали. Как выяснилось позднее, она пережила клиническую смерть.

Происшествия,Видео,Самара,
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