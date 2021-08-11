Сотрудник линейного отдела полиции самарского аэропорта заметил потерявшую сознание женщину и тут же бросился ей на помощь, а также сообщил о ЧП в медицинскую службу воздушной гавани.
В ожидании врачей полицейский и неравнодушный очевидец оказали россиянке первую помощь, проведя ей сердечно-легочную реанимацию, благодаря этому через некоторое время она стала дышать, появилось сердцебиение. Затем 72-летнюю жительницу Хабаровского края госпитализировали. Как выяснилось позднее, она пережила клиническую смерть.