В Самаре полицейский спас жизнь пассажирке самолета. Об этом сообщает портал «МВД МЕДИА».

Сотрудник линейного отдела полиции самарского аэропорта заметил потерявшую сознание женщину и тут же бросился ей на помощь, а также сообщил о ЧП в медицинскую службу воздушной гавани.