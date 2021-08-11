Вечером 10 августа на улице Гагарина в Калининграде водитель Mercedes-Benz, уходя от столкновения с другими участниками движения, вылетел в пешеходную зону и совершил наезд на 10 летнего мальчика на велосипеде. Удар был настолько сильным, что ребенка отбросило на 15 метров. На помощь пострадавшему бросились очевидцы, его отправили в больницу.