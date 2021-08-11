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Опубликовано видео наезда на ребенка на тротуаре в Калининграде

Александр Кузьмин
1 час назад

В Калининграде иномарка сбила ребенка на тротуаре. Момент жуткого ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Вечером 10 августа на улице Гагарина в Калининграде водитель Mercedes-Benz, уходя от столкновения с другими участниками движения, вылетел в пешеходную зону и совершил наезд на 10 летнего мальчика на велосипеде. Удар был настолько сильным, что ребенка отбросило на 15 метров. На помощь пострадавшему бросились очевидцы, его отправили в больницу.

По предварительным данным, управлявший автомобилем 21-летний молодой человек в момент аварии был трезв.

Происшествия,Видео,Калининград,
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