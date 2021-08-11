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МВД показало на видео грабителей фур на переоборудованных машинах

Александр Кузьмин
29 минут назад

Полицейские в Иркутской области задержали подозреваемых в хищениях из грузовых автомобилей во время движения. Соответствующая запись опубликована на официальном сайте МВД России по Иркутской области.

Отец и сын переоборудовали свои автомобили, чтобы на них можно было вплотную примыкать к двигающимся по трассам фурам в ночное время и воровать транспортируемый груз. В ноябре прошлого года на автодороге между Красноярском и Иркутском мужчины незаметно для водителя большегруза выкрали из машины электронику, применяя устройства для сцепки. Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

Происшествия,Криминал,Видео,МВД,Иркутская Область,
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