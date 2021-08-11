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Туристы испортили паре предложение руки и сердца и попали на видео

Александр Кузьмин
22 минуты назад

В американском штате Калифорния туристы случайно попали в кадр и испортили паре знаменательное для них событие – предложение руки и сердца. Инцидент произошел в живописном месте на озере Тахо, запись опубликовала пользовательница TikTok Михаэла (Michaela).

На видео запечатлено, как стоящая спиной к своему спутнику женщина поворачивается к нему и замечает, что мужчина, преклонив колено, протягивает ей заветное кольцо. В этот момент в объектив камеры попадают другие путешественники. Их неожиданное появление в кадре испортило съемку, так посчитали некоторые подписчики соцсети.

«У людей что, вообще нет чувства такта?» – прокомментировал публикацию один из них.

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