В американском штате Калифорния туристы случайно попали в кадр и испортили паре знаменательное для них событие – предложение руки и сердца. Инцидент произошел в живописном месте на озере Тахо, запись опубликовала пользовательница TikTok Михаэла (Michaela).

На видео запечатлено, как стоящая спиной к своему спутнику женщина поворачивается к нему и замечает, что мужчина, преклонив колено, протягивает ей заветное кольцо. В этот момент в объектив камеры попадают другие путешественники. Их неожиданное появление в кадре испортило съемку, так посчитали некоторые подписчики соцсети.