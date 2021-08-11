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Преграждающую дорогу домой яму в центре Самары сняли на видео

Александр Кузьмин
35 минут назад

Огромная яма вблизи жилых домов по улице Куйбышева в Самаре не позволяет комфортно попадать жителям в свои дома. Видео неравнодушной самарчанки появилось в telegram-канале «Самара 1».

На кадрах видно, что опасной близости от исторических зданий вырыт огромный ров в границах улиц Крупской и Комсомольской Самарского района. Через него перекинуты несколько хлипких самодельных мостов из строительных досок. Автора видео возмущает невозможность подъезда автомобилей скорой помощи к домам. Также девушка сообщает, что яма простаивает в районе двух-трёх недель.

Происшествия,Видео,Самара,
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