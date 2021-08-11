Появилось видео затопленной дождями Вологды

Центральные улицы Вологды оказались затоплены после обрушившегося на городе ливня. Видео публикует портал «Life.ru».
На кадрах можно увидеть, как непогода продолжает бушевать на Вологодских улицах. Молнии сверкают в небе. Автомобили с трудом пробираются по затопленной проезжей части. Жители с трудом переходят дорогу. Некоторые прохожие помогают автомобилям выйти из водяных ловушек.
По словам очевидцев наиболее сложная ситуация на участке Ленинградской улицы от Петина до Гончарной. Местами глубина луж достигает 60 сантиметров.