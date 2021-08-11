Появилось видео затопленной дождями Вологды

На кадрах можно увидеть, как непогода продолжает бушевать на Вологодских улицах. Молнии сверкают в небе. Автомобили с трудом пробираются по затопленной проезжей части. Жители с трудом переходят дорогу. Некоторые прохожие помогают автомобилям выйти из водяных ловушек.