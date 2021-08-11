Горящие леса Якутии сняли на видео с вертолёта

В Якутии продолжают гореть леса. Очаги возгорания и их последствия запечатлели на видео с вертолёта. Кадры опубликованы в telegram-канале «RT на русском».

Как сообщается Авиалесоохрана в регионе остаются активными 178 пожаров. Лес выжжен на площади 1,47 млн га. Дым от горящего леса нарушил авиасообщение в Иркутске, Красноярске и других городах Сибири. Известно, что по поручению президента России Владимира Путина в зону бедствия направили дополнительную авиацию, в том числе два многоцелевых самолёта-амфибии Бе-200ЧС.