Здание телецентра загорелось в Красноярске

Пожар произошёл в здании телеканала «Афонтово» в Красноярске. Загорании произошло в помещении концертного зала Афонтово, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Для тушения пожара привлечено 34 человека и 11 единиц техники. По предварительным данным, горит помещение с техникой, очевидцы сообщают о сильном задымлении. Видео и фото с места происшествия опубликованы в соцсетях.

По другой версии, произошло возгорание строительного мусора в подвале на площади 20 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 58 человек. Ещё двое были спасены пожарными.