В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Здание телецентра «Афонтово» загорелось в Красноярске

News.ruиещё 4
36 минут назад

Пожар произошёл в здании телеканала «Афонтово» в Красноярске. Загорании произошло в помещении концертного зала Афонтово, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Здание телецентра загорелось в Красноярске
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru
Для тушения пожара привлечено 34 человека и 11 единиц техники. По предварительным данным, горит помещение с техникой, очевидцы сообщают о сильном задымлении. Видео и фото с места происшествия опубликованы в соцсетях.

По другой версии, произошло возгорание строительного мусора в подвале на площади 20 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 58 человек. Ещё двое были спасены пожарными.

Ранее в цирке имени братьев Никитиных в Саратове произошёл пожар. Отмечается, что информации о погибших и пострадавших в результате инцидента не поступало. Однако в целях безопасности эвакуировали 10 львов и 12 собак во внутренний двор цирка.

Происшествия,Пожары,МЧС,Красноярск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители