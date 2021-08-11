В посёлке Углово в 30 километрах от Санкт-Петербурга обнаружили подпольное производство контрафактного алкоголя. Было изъято более 10 тысяч литров различных напитков. Видео публикует telegram-канал «1703».
На кадрах можно увидеть линию по разливу и маркировке алкогольной продукции, тару, этикетки, а также поддельные федеральные акцизные марки.
Сообщается, что всего было изъято более 4,5 тыс. л. бутылок, готовых к продаже и 6 тыс. л. алкоголя, ожидающего своей очереди. Задержаны семь человек. Заведено дело по Ч.1. статьи 327 УК РФ. Нарушителям грозит до 2-х лет лишения свободы.