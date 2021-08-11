В посёлке Углово в 30 километрах от Санкт-Петербурга обнаружили подпольное производство контрафактного алкоголя. Было изъято более 10 тысяч литров различных напитков. Видео публикует telegram-канал «1703».

На кадрах можно увидеть линию по разливу и маркировке алкогольной продукции, тару, этикетки, а также поддельные федеральные акцизные марки.