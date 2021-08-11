Перекрывших ради лезгинки улицу Рождественскую жителей Нижнего Новгорода задержала полиция. Видео с извинениями правонарушителей появилось в социальных сетях.
Сообщается, что правоохранители задержали 17-летнего танцора и водителя автомобиля, из которого играла музыка. На первого был составлен протокол об административном нарушении по Ч.1 статьи 12.29 КоАП РФ, по этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Водителя накажут за нарушения, напрямую не связанные с инцидентом.
Стоит отметить, что танцевавший молодой человек и водитель, включавший музыку на улице, извинились перед жителями Нижнего Новгорода. Проверка по данному факту продолжается. В ходе нее будут установлены остальные участники события и дана правовая оценка их действиям.