Сообщается, что правоохранители задержали 17-летнего танцора и водителя автомобиля, из которого играла музыка. На первого был составлен протокол об административном нарушении по Ч.1 статьи 12.29 КоАП РФ, по этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Водителя накажут за нарушения, напрямую не связанные с инцидентом.