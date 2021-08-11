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Устроивших экстремальный дрифт на Софийской площади в Киеве сняли на видео

Александр Кузьмин
54 минуты назад

На Софийской площади в Киеве состоялось несогласованное дрифт шоу, которое нанесло ущерб в 140 тысяч рублей. Видео появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как два автомобиля ездят на высокой скорости по пешеходной зоне, дрифтуя. Никаких ограждений вокруг площади нет. Сообщается, что гонки по площади не были согласованы, полиция начала расследование.

Позже выяснилось, что участниками экстремальной езды в центре Киева были рэп-исполнительница Alyona Alyona и киберспортивный комментатор Виталий Волочай (известный под ником "v1lat".)

Происшествия,Украина,Видео,Киев,
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