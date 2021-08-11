На Софийской площади в Киеве состоялось несогласованное дрифт шоу, которое нанесло ущерб в 140 тысяч рублей. Видео появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как два автомобиля ездят на высокой скорости по пешеходной зоне, дрифтуя. Никаких ограждений вокруг площади нет. Сообщается, что гонки по площади не были согласованы, полиция начала расследование.