Ил-76 прибыл в Афины для тушения пожаров

Российский самолет Ил-76 прибыл во вторник вечером в международный аэропорт Афин для участия в тушении лесных пожаров в Греции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из столичного аэропорта.

Фото: ТАСС ТАСС

Как сообщили корреспонденту ТАСС в аэропорту, в ближайшее время состоятся установочные контакты экипажа с представителями экстренных служб Греции для налаживания координации и решения всех организационных вопросов.

По словам представителей посольства РФ, вскоре в аэропорту приземлится и второй российский Ил-76, который РФ направила для содействия Греции в подавлении очагов лесных пожаров.

Как ожидается, во вторник поздно вечером в Афины прилетит российский транспортный самолет Ан-124, который доставит два вертолета Ми-8, которые тоже примут участие в борьбе с огнем.

В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики.