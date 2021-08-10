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Российский самолет Ил-76 прибыл в Афины для тушения лесных пожаров

ТАССиещё 3
31 минуту назад

Российский самолет Ил-76 прибыл во вторник вечером в международный аэропорт Афин для участия в тушении лесных пожаров в Греции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из столичного аэропорта.

Ил-76 прибыл в Афины для тушения пожаров
Фото: ТАССТАСС

Как сообщили корреспонденту ТАСС в аэропорту, в ближайшее время состоятся установочные контакты экипажа с представителями экстренных служб Греции для налаживания координации и решения всех организационных вопросов.

По словам представителей посольства РФ, вскоре в аэропорту приземлится и второй российский Ил-76, который РФ направила для содействия Греции в подавлении очагов лесных пожаров.

Как ожидается, во вторник поздно вечером в Афины прилетит российский транспортный самолет Ан-124, который доставит два вертолета Ми-8, которые тоже примут участие в борьбе с огнем.

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В понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики.

В Греции уже более 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов, что спровоцировало десятки лесных пожаров. С конца июня в стране находится российский самолет Бе-200ЧС. Он ежедневно принимает участие в тушении всех крупных пожаров. По оценке греческих СМИ, российский самолет-амфибия показал высокую эффективность в борьбе с огнем.

Происшествия,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Греция,
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