В Турции обнаружили тело пропавшего россиянина

Правоохранительные органы обнаружили тело 20-летнего россиянина Макара Рагина на острове Бургазада близ Стамбула , рядом была найдена сумка с его документами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецкой полиции.

«В полицию острова Бургазада пришло сообщение об обнаружении тела молодого мужчины в море в районе скал. <...> Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в ведомстве.

Макар Рагин прилетел на отдых в Стамбул 16 июля, а 29 июля планировал вернуться в Вильнюс, где учится в университете. Но за день до вылета Макар Рагин вышел из отеля, чтобы поехать на Принцевы острова, и не вернулся. Его личные вещи и документы остались в гостинице. Сообщалось, что пропавшего в Стамбуле россиянина могли задержать во время рейда по борьбе с нелегалами.