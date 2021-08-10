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В Турции обнаружили тело пропавшего россиянина

Газета.Ru
48 минут назад

Правоохранительные органы обнаружили тело 20-летнего россиянина Макара Рагина на острове Бургазада близ Стамбула, рядом была найдена сумка с его документами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецкой полиции.

В Турции обнаружили тело пропавшего россиянина
Фото: ReutersReuters

«В полицию острова Бургазада пришло сообщение об обнаружении тела молодого мужчины в море в районе скал. <...> Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в ведомстве.

Макар Рагин прилетел на отдых в Стамбул 16 июля, а 29 июля планировал вернуться в Вильнюс, где учится в университете. Но за день до вылета Макар Рагин вышел из отеля, чтобы поехать на Принцевы острова, и не вернулся. Его личные вещи и документы остались в гостинице. Сообщалось, что пропавшего в Стамбуле россиянина могли задержать во время рейда по борьбе с нелегалами.

Происшествия,МВД,Стамбул,Турция,
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