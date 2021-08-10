Двое мужчин устроили дуэль в лесу в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после «дуэли» в лесу в подмосковной Балашихе.

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Как рассказали в ГУ МВД по Московской области, в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе в лесополосе. Когда полицейские прибыли на место, участников перестрелки уже не было, но на земле лежали гильзы от огнестрельного оружия и одежда с пятнами крови.

Позже из балашихинских больниц в полицию заявили о двух поступивших к ним пациентах с огнестрельными ранениями - мужчин 51 и 22 лет.

В МВД возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства получения ранений, устанавливаются возможные свидетели и очевидцы случившегося, а также иные участники конфликта», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее СМИ сообщали о «дуэли» между двумя мужчинами, которая произошла 8 августа в микрорайоне 1 Мая в Балашихе. Очевидцы сообщили, что один из участников конфликта лежал в траве без движения. Через час в больницу самостоятельно обратился 51-летний уроженец Грузии с огнестрельным ранением грудной клетки, ему потребовалась срочная операция. На следующий день после перестрелки в больницу пришел 22-летний уроженец Армении. Ему диагностировали пулевое ранение ноги и области паха.