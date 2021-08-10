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Следователи проверят возможную гибель еще 25 пациентов в больнице Владикавказа

Lenta.ru
49 минут назад

В больнице Владикавказа, где после прорыва кислородной трубы скончались 11 человек, возможно, ранее погибли еще 25 пациентов. Такую версию проверяют следователи, утверждает издание Baza.

В больнице Владикавказа могли погибнуть еще 25 пациентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следствие проверяет информацию, что пациенты начали умирать из-за нехватки кислорода еще несколько дней назад. По некоторым данным, давление в системе упало еще в ночь с 7 на 8 августа и пациенты получали газовоздушную смесь, недостаточно насыщенную кислородом. За одну ночь в больнице якобы могли скончаться не менее 10 человек.

С 8 по 9 августа ситуация продолжила ухудшаться, пишет Baza. За сутки погибли еще 15 человек — эта версия также пока не подтверждена.

СК задержал главврача больницы во Владикавказе

Как сообщает издание, руководство больницы решило поднять давление в системе подачи кислорода до максимума, однако трубы не выдержали и произошла авария.

Главврача медучреждения Владимира Плиева подозревают в халатности. По версии следствия, он якобы знал о проблемах с системой подачи кислорода, однако бездействовал.

Ранее сообщалось, что 9 августа в клинической больнице в Северной Осетии из-за прорыва кислородной трубы умерли 11 пациентов с COVID-19. Как заявили власти, двое из них скончались не из-за аварии. Как добавили в региональном Минздраве, основной причиной произошедшего стал системный сбой.

Происшествия,Минздрав РФ,Владикавказ,
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