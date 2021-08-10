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ЧП во Владикавказе: кислородная система больницы работала без документов

Вероника Полынина
1 час назад

Кислородная система республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе не имела документов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло.

ЧП во Владикавказе: кислородная система больницы работала без документов
Фото: СК РФСК РФ

На заседании оперативного штаба по расследованию причин аварии, в ходе которой от нехватки кислорода погибли 9 человек, Меняйло сообщил, что кислородная система была установлена 6-8 лет назад без документов и была освидетельствована.

Он призвал не допустить повторения ситуации и эксплуатировать всю больничную технику в строгом соответствии с законом.

«Все должно эксплуатироваться в рамках закона, допущено, лицензировано и аттестовано, поставлено на учет», - заявил врио главы Северной Осетии.

По итогам предварительной оценки надзорных органов, авария произошла не только из-за технического сбоя, но и из-за халатности должностных лиц, добавил Меняйло.

Ранее был задержан главврач владикавказской больницы Владимир Плиев. Следователи установили, что Плиев игнорировал требования Ростехнадзора о реконструкции кислородной станции. Из-за большого количества больных она не могла держать необходимое давление в трубах.

Вечером 9 августа во Владикавказе в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошел прорыв подземной трубы с кислородом. Из-за поломки системы подачи кислорода погибли девять пациентов больницы. Погибшим было от 47 до 85 лет. Все они находились в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести.

Происшествия,Сергей Меняйло,Ростехнадзор,Интерфакс,Республика Северная Осетия — Алания,Владикавказ,
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