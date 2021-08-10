ЧП во Владикавказе: кислородная система больницы работала без документов

Кислородная система республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе не имела документов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло.
На заседании оперативного штаба по расследованию причин аварии, в ходе которой от нехватки кислорода погибли 9 человек, Меняйло сообщил, что кислородная система была установлена 6-8 лет назад без документов и была освидетельствована.
Он призвал не допустить повторения ситуации и эксплуатировать всю больничную технику в строгом соответствии с законом.
«Все должно эксплуатироваться в рамках закона, допущено, лицензировано и аттестовано, поставлено на учет», - заявил врио главы Северной Осетии.
По итогам предварительной оценки надзорных органов, авария произошла не только из-за технического сбоя, но и из-за халатности должностных лиц, добавил Меняйло.
Ранее был задержан главврач владикавказской больницы Владимир Плиев. Следователи установили, что Плиев игнорировал требования Ростехнадзора о реконструкции кислородной станции. Из-за большого количества больных она не могла держать необходимое давление в трубах.
Вечером 9 августа во Владикавказе в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошел прорыв подземной трубы с кислородом. Из-за поломки системы подачи кислорода погибли девять пациентов больницы. Погибшим было от 47 до 85 лет. Все они находились в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести.