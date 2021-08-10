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В Подмосковье двое мужчин устроили дуэль и попали в больницу

Мослентаиещё 1
1 час назад

Двое мужчин устроили дуэль в лесу в подмосковной Балашихе и оказались в больнице с огнестрельными ранениями. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Двое мужчин попали в больницу после дуэли в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам очевидцев, сначала из лесного массива доносились крики, после чего было сделано несколько выстрелов. Прибежавший на эти звуки местный житель обнаружил одного из оппонентов лежащим на земле без движения и вызвал сотрудников службы спасения. Другой участник перестрелки в этот момент пытался отойти в сторону, пошатываясь.

Прибыв на место происшествия, силовики зафиксировали у 51-летнего мужчины огнестрельное ранение в грудь. У его оппонента, 22-летнего молодого человека, обнаружили ранение в ногу и паховую область. На данный момент они оба прооперированы и находятся на лечении в больнице.

Ранее на Новочеремушкинской улице произошла массовая драка с участием десяти человек. На место выехали два автопатруля Росгвардии, которые успели задержать троих участников конфликта. По данным ведомства, несколько компаний нетрезвых людей начали словесную перепалку, которая переросла в драку. Один из участников несколько раз выстрелил в голову оппонента из пневматического пистолета.

Происшествия,Росгвардия,РЕН ТВ,Московская Область,Балашиха,
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