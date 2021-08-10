Двое мужчин попали в больницу после дуэли в Подмосковье

Двое мужчин устроили дуэль в лесу в подмосковной Балашихе и оказались в больнице с огнестрельными ранениями. Об этом во вторник, 10 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По словам очевидцев, сначала из лесного массива доносились крики, после чего было сделано несколько выстрелов. Прибежавший на эти звуки местный житель обнаружил одного из оппонентов лежащим на земле без движения и вызвал сотрудников службы спасения. Другой участник перестрелки в этот момент пытался отойти в сторону, пошатываясь.

Прибыв на место происшествия, силовики зафиксировали у 51-летнего мужчины огнестрельное ранение в грудь. У его оппонента, 22-летнего молодого человека, обнаружили ранение в ногу и паховую область. На данный момент они оба прооперированы и находятся на лечении в больнице.