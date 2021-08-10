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Появилось видео ДТП со сбившей человека пьяной россиянкой с младенцем за рулем

Алевтина Жаркова
22 минуты назад

Жительница Свердловской области села с младенцем за руль машины в состоянии алкогольного опьянения и сбила человека. Видео произошедшего в Первоуральске ДТП опубликовано на портале E1.ru.

Пьяная 35-летняя женщина, не имея водительских прав, отправилась в магазин на автомобиле матери своего сожителя, прихватив с собой четырехмесячного ребенка. Перепутав педали «автоледи» вылетела на тротуар и совершила наезд на пешехода.

В результате 32-летний мужчина был госпитализирован с переломом ноги. Виновницу аварии привлекут к административной ответственности.

Происшествия,Видео,Свердловская Область,Первоуральск,
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