Жительница Свердловской области села с младенцем за руль машины в состоянии алкогольного опьянения и сбила человека. Видео произошедшего в Первоуральске ДТП опубликовано на портале E1.ru.
Пьяная 35-летняя женщина, не имея водительских прав, отправилась в магазин на автомобиле матери своего сожителя, прихватив с собой четырехмесячного ребенка. Перепутав педали «автоледи» вылетела на тротуар и совершила наезд на пешехода.
В результате 32-летний мужчина был госпитализирован с переломом ноги. Виновницу аварии привлекут к административной ответственности.