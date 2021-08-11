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Задержанному ФСБ полицейскому вынесли приговор за крышевание бизнеса

Lenta.ruиещё 2
44 минуты назад

Суд вынес приговор бывшему начальнику отдела по исполнению административного законодательства ОМВД России по городу Геленджику, который получал взятки от предпринимателя за организацию незаконного джиппинга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

Задержанному ФСБ полицейскому вынесли приговор
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Бывшего сотрудника городского отдела МВД России признали виновным по статье 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ и приговорили к семи годам заключения в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет.

По версии следствия, в июне 2019 года полицейский узнал, что его знакомый и другие предприниматели незаконно занимаются джиппингом, то есть нелегально перевозят туристов в горно-лесистую местность на автомобилях повышенной проходимости. Чтобы организаторам избежать административной ответственности, правоохранитель потребовал от них взятку в размере более миллиона рублей.

В сентябре 2019 года, после передачи второй части суммы, полицейского задержали сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Позже на заседании подсудимый не признал своей вины.

Происшествия,ФСИН,ФСБ,МВД,Россия,Геленджик,
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