Литовские пограничники бросили беременную мигрантку на линии границы. Женщина была без сознания. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии, который опубликовал видео инцидента.

По данным ведомства, все произошло на участке пограничного поста Полесье, где была выявлена насильно выдворенная из Литвы группа людей из 10 человек, в том числе трое детей.