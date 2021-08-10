Следственный комитет России проверяет обстоятельства обрушения исторического здания в Симферополе. Инцидент произошел сегодня утром в строении на улице Пушкина, в котором проводилась реконструкция. Никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной частичного обрушения стало повреждение несущей стены. По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ сейчас проводится проверка.