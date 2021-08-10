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Опубликовано видео с места обрушения исторического здания в Симферополе

Семён Капранов
10 августа 2021

Следственный комитет России проверяет обстоятельства обрушения исторического здания в Симферополе. Инцидент произошел сегодня утром в строении на улице Пушкина, в котором проводилась реконструкция. Никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной частичного обрушения стало повреждение несущей стены. По факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ сейчас проводится проверка.

С 1930-х годов в здании располагается Крымская государственная филармония, а ранее там находилась Симферопольская городская Дума.

Происшествия,Видео,Госдума,СКР,Симферополь,
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