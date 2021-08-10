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В Саратове загорелось здание цирка

ТАССиещё 6
2 часа назад

Купол здания цирка загорелся в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

В Саратове загорелся цирк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Загорание купола цирка. Пожарно-спасательные подразделения выехали к месту по вызову 3. Из-под купола цирка виден дым. Выехали 15 расчетов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что загорелся утеплитель купола. "В 12:53 мск поступило сообщение о загорании утеплителя купола цирка на улице Чапаева. Со слов администрации, людей в здании нет. В целях безопасности эвакуировали 10 львов и 12 собак во внутренний двор цирка", - сказали в ведомстве.

Пожарные локализовали возгорание. "[Объявлена] локализация. Площадь пожара - 50 кв. метров", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Впоследствии пожар ликвидировали.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Происшествия,МЧС,Саратов,
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