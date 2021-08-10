В Саратове загорелся цирк

Купол здания цирка загорелся в Саратове . Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что загорелся утеплитель купола. "В 12:53 мск поступило сообщение о загорании утеплителя купола цирка на улице Чапаева. Со слов администрации, людей в здании нет. В целях безопасности эвакуировали 10 львов и 12 собак во внутренний двор цирка", - сказали в ведомстве.