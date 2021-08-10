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Замурованного фермером рабочего на Украине показали на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад

На Украине фермер замуровал рабочего из-за плохо выполненной работы. Об этом сообщает Telegram-канал «Бушующий мир», в распоряжении которого оказалось снятое украинскими правоохранителями видео.

Как уточняет канал, в Винницкой области предприниматель закрыл наемного работника в металлической фруктосушилке в зернохранилище за то, что тот плохо отремонтировал трактор. В закрытом помещении мужчина был вынужден сутки провести без воды и питания, пока соседка не услышала его крики о помощи и не вызвала полицию. Теперь учинившему самоуправство фермеру грозит до пяти лет лишения свободы.

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