Как уточняет канал, в Винницкой области предприниматель закрыл наемного работника в металлической фруктосушилке в зернохранилище за то, что тот плохо отремонтировал трактор. В закрытом помещении мужчина был вынужден сутки провести без воды и питания, пока соседка не услышала его крики о помощи и не вызвала полицию. Теперь учинившему самоуправство фермеру грозит до пяти лет лишения свободы.