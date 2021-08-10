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"Никто не звонил": жена убитого мультимиллионером о трагедии

Елена Прошина
1 час назад

Жена Андрея Толстопятова, которого случайно застрелил депутат-миллионер Игорь Редькин, рассказала о погибшем. Как сообщает Telegram-канал «112», у мужчины остались двое детей.

"Никто не звонил": жена убитого мультимиллионером о трагедии
Фото: ТК 112ТК 112

«В этот вечер мой муж зарабатывал деньги для семьи. Я потеряла мужа, мои дети потеряли отца, у меня их двое. И мой старший сын от первого брака воспитывался Андреем как родной. Для детей он был светом в окошке», – сказала она.

Супруга отметила, что никто ей не звонил и не выражал никаких соболезнований. О том что фигурантом дела стал известный бизнесмен она узнала из новостей.

Игорь Редькин. Что известно о сознавшемся в убийстве депутате

Напомним, что 10 августа миллионер, депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Редькин признался в убийстве. Бизнесмен направил в Следственный комитет письмо, в котором сообщил, что случайно застрелил разнорабочего.

По словам чиновника, накануне он узнал что на свалке возле поселка Озерновский бродит медведь, от которого могут пострадать местные. С ружьем Редькин пришел на местность, где выстрелил в сторону фигуры, которую принял за животное.

Уже дома Редькин узнал, что в районе стрельбы был ранен местный житель, который позднее скончался в больнице.

Происшествия,Игорь Редькин,СКР,
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