"Никто не звонил": жена убитого мультимиллионером о трагедии

Жена Андрея Толстопятова, которого случайно застрелил депутат-миллионер Игорь Редькин, рассказала о погибшем. Как сообщает Telegram-канал «112», у мужчины остались двое детей.

Фото: ТК 112 ТК 112

«В этот вечер мой муж зарабатывал деньги для семьи. Я потеряла мужа, мои дети потеряли отца, у меня их двое. И мой старший сын от первого брака воспитывался Андреем как родной. Для детей он был светом в окошке», – сказала она.

Супруга отметила, что никто ей не звонил и не выражал никаких соболезнований. О том что фигурантом дела стал известный бизнесмен она узнала из новостей.

Напомним, что 10 августа миллионер, депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Редькин признался в убийстве. Бизнесмен направил в Следственный комитет письмо, в котором сообщил, что случайно застрелил разнорабочего.

По словам чиновника, накануне он узнал что на свалке возле поселка Озерновский бродит медведь, от которого могут пострадать местные. С ружьем Редькин пришел на местность, где выстрелил в сторону фигуры, которую принял за животное.