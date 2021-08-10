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Окутанный смогом российский город запечатлели на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад

Из-за природных пожаров российский город заволокло дымом. Видео окутанного смогом Улан-Удэ опубликовано в Instagram.

Сильное задымление возникло из-за горящих лесов в Якутии и Иркутской области. Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия сообщает о превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе на территории Улан-Удэ. Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается, отмечает Роспотребнадзор.

Обстановка с пожарами в Якутии остается крайне напряженной, об этом ранее заявил глава Минприроды Александр Козлов.

Происшествия,Пожары,Видео,Александр Козлов,Минприроды,Роспотребнадзор,Иркутская Область,Республика Саха (Якутия),Улан-Удэ,
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