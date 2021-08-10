Сильное задымление возникло из-за горящих лесов в Якутии и Иркутской области. Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия сообщает о превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе на территории Улан-Удэ. Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается, отмечает Роспотребнадзор.