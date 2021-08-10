«Свищевой прорыв»: во Владикавказе раскрыли подробности ЧП в больнице

«Да, у меня вырезка из этой трубы, она из нержавейки. Мы ее сегодня осматривали, и она приобщена к материалам дела. Там нет ржавчины, и она толстостенная. Сейчас будем проводить соответствующую экспертизу, посмотреть, почему произошел — там труба не порвана была в разные стороны, то есть не разрыв, а свищевая щель», — уточнил Меняйло.