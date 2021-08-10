В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Студентку МГУ нашли мертвой в собственной квартире

Мослента
1 час назад

18-летнюю москвичку, студентку МГУ имени Ломоносова, нашли мертвой в собственной квартире на юго-востоке столицы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

"Нет места на этой земле": cтудентку МГУ нашли мертвой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Предположительная версия смерти — самоубийство: на это указывают найденные улики в виде оставленного девушкой электронного письма. В нем было сказано, что у студентки не складываются отношения с окружающими ее людьми, и ей «нет места на этой земле».

"Выживет только один": студент умер после зловещего смс

Тело девушки обнаружил ее отец, который пришел в квартиру на улице Маршала Полубоярова днем в понедельник, 9 августа. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее студент покончил жизнь самоубийством в Подмосковье. Мать 17-летнего молодого человека скончалась в результате ДТП несколько лет назад, но сын так и не смог принять случившееся.

Происшествия,МГУ,МВД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители