"Нет места на этой земле": cтудентку МГУ нашли мертвой

18-летнюю москвичку, студентку МГУ имени Ломоносова, нашли мертвой в собственной квартире на юго-востоке столицы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Предположительная версия смерти — самоубийство: на это указывают найденные улики в виде оставленного девушкой электронного письма. В нем было сказано, что у студентки не складываются отношения с окружающими ее людьми, и ей «нет места на этой земле».
Тело девушки обнаружил ее отец, который пришел в квартиру на улице Маршала Полубоярова днем в понедельник, 9 августа. Правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее студент покончил жизнь самоубийством в Подмосковье. Мать 17-летнего молодого человека скончалась в результате ДТП несколько лет назад, но сын так и не смог принять случившееся.