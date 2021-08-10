Число погибших в результате ЧП в больнице Владикавказа выросло до 11

Число погибших в результате ЧП на кислородной станции в больнице во Владикавказе выросло с 9 до 11. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

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Напомним, что инцидент произошел вечером 9 августа. По словам врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, под землей произошел прорыв кислородной трубы. Предположительной причиной назвали изношенность оборудования.

В Минздраве Северной Осетии рассказали, что ранее погибшие восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет находились в отделении реанимации в состоянии крайней степени тяжести. Информации о личности еще двух погибших пока нет.

Всего в реанимации находился 71 человек. После прорыва на место был срочно организован подвоз кислорода в баллонах. Сейчас подача газа в медучреждение восстановлена.