В США компания молодых людей едва не утонула в лифте жилого дома. Об этом сообщает LADbible.

Проживающие в городе Омаха, штат Небраска, друзья решили оценить последствия сильного ливня. Они вышли из квартиры и стали спускаться на лифте, но, когда кабина подъемника оказалась на уровне первого этажа, в нее хлынула вода. В тоге ребятам удалось спастись, открыв двери лифта.