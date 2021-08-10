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В США едва не утонувшие в лифте друзья записали видео

Алевтина Жаркова
35 минут назад

В США компания молодых людей едва не утонула в лифте жилого дома. Об этом сообщает LADbible.

Проживающие в городе Омаха, штат Небраска, друзья решили оценить последствия сильного ливня. Они вышли из квартиры и стали спускаться на лифте, но, когда кабина подъемника оказалась на уровне первого этажа, в нее хлынула вода. В тоге ребятам удалось спастись, открыв двери лифта.

«Мы открыли дверь и начали выплывать из лифта. Раньше я думал, что такое бывает только в кино», — рассказал один из героев видео.

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