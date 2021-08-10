Цыганские дети остановили поезд на Украине и закидали его камнями. Происшествие было зафиксировано на камеру, соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Киев Оперативный».

Как уточняется, под Киевом несовершеннолетние нарушители положили дерево на железнодорожные пути, преградив тем самым проезд железнодорожному составу. После того, как поезд остановился, дети стали бросать в окна камни.