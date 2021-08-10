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Остановившие поезд и закидавшие его камнями дети на Украине попали на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад

Цыганские дети остановили поезд на Украине и закидали его камнями. Происшествие было зафиксировано на камеру, соответствующее видео размещено в Telegram-канале «Киев Оперативный».

Как уточняется, под Киевом несовершеннолетние нарушители положили дерево на железнодорожные пути, преградив тем самым проезд железнодорожному составу. После того, как поезд остановился, дети стали бросать в окна камни.

Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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