Суд выдворил из России 12 участников драки в Мытищах

Мытищинский городской суд Московской области принял решение о выдворении из России 12 трудовых мигрантов, которые стали участниками массовой драки со стрельбой в начале августа, они признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации»). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что страну покинут Каримов Х., Дундиев Д., Кранов Э., Дундиев М., Юсупов Д., Самандари М., Ходжимуродов Я., Ядгоров С., Рахмонов А., Курбонов М., Ятимов Ш. и Курбонов К.

Всех их также обязали выплатить штраф в размере 6 тыс. рублей.

В начале августа произошли две массовые потасовки в подмосковных городах Одинцово и Мытищи, в которых в общей сложности приняли участие от 40 до 60 мигрантов. По словам очевидцев, мужчины использовали в драке палки, у некоторых были ножи.