В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Суд выдворил из России 12 участников массовой драки в подмосковных Мытищах

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Мытищинский городской суд Московской области принял решение о выдворении из России 12 трудовых мигрантов, которые стали участниками массовой драки со стрельбой в начале августа, они признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации»). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Суд выдворил из России 12 участников драки в Мытищах
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что страну покинут Каримов Х., Дундиев Д., Кранов Э., Дундиев М., Юсупов Д., Самандари М., Ходжимуродов Я., Ядгоров С., Рахмонов А., Курбонов М., Ятимов Ш. и Курбонов К.

Всех их также обязали выплатить штраф в размере 6 тыс. рублей.

Опубликовано видео массовой драки со стрельбой в московском «Ашане»

В начале августа произошли две массовые потасовки в подмосковных городах Одинцово и Мытищи, в которых в общей сложности приняли участие от 40 до 60 мигрантов. По словам очевидцев, мужчины использовали в драке палки, у некоторых были ножи.

Против участников массовой драки мигрантов в Мытищах возбудили два уголовных дела.

Происшествия,Ашан,Московская Область,Россия,Мытищи,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители