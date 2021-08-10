В Петербурге ранили ножом пожилых пациентов больницы

Пациент одной из больниц Санкт-Петербурга в ходе конфликта напал с ножом и нанес травмы двум другим пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 августа, в коридоре первого нейрохирургического отделения. 50-летний мужчина, находящийся в этом учреждении на лечении, во время внезапно возникшего конфликта нанес ножевые ранения мужчинам 72 и 70 лет. Состояние пострадавших медики оценили как средней тяжести. У них резаные раны различных частей тела.