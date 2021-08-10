Камчатский мультимиллионер признался в непреднамеренном убийстве

Мультимиллионер и депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Редькин признался в убийстве. Рыбный король направил в Следственный комитет письмо, в котором сообщил, что случайно застрелил разнорабочего Андрея Толстопятова.

Фото: Законодательное собрание Камчатского края Законодательное собрание Камчатского края

Как сообщает РИА Новости, заявление политика распространила его представитель Ольга Струченко. По словам Редькина, вечером в поселке Озерновский он узнал, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители.

Предприниматель взял карабин и решил его отпугнуть. В темноте ему показалось, что он увидел медведя и выстрелил в его сторону. После Редькин вернулся домой, где узнал, что в районе стрельбы был ранен местный житель, который позднее скончался в больнице.

Депутат отметил, что готов понести наказание, которое определит суд. Кроме того, он снял свою кандидатуру с выборов и приостановил членство в «Единой России».