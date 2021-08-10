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Камчатский мультимиллионер признался в непреднамеренном убийстве

Елена Прошина
30 минут назад

Мультимиллионер и депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Редькин признался в убийстве. Рыбный король направил в Следственный комитет письмо, в котором сообщил, что случайно застрелил разнорабочего Андрея Толстопятова.

Камчатский мультимиллионер признался в непреднамеренном убийстве
Фото: Законодательное собрание Камчатского краяЗаконодательное собрание Камчатского края

Как сообщает РИА Новости, заявление политика распространила его представитель Ольга Струченко. По словам Редькина, вечером в поселке Озерновский он узнал, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители.

Предприниматель взял карабин и решил его отпугнуть. В темноте ему показалось, что он увидел медведя и выстрелил в его сторону. После Редькин вернулся домой, где узнал, что в районе стрельбы был ранен местный житель, который позднее скончался в больнице.

Депутат отметил, что готов понести наказание, которое определит суд. Кроме того, он снял свою кандидатуру с выборов и приостановил членство в «Единой России».

Миллиардер Шерман и его жена были убиты

Игорь Редькин – депутат Заксобрания Камчатского края. По информации Forbes он вместе с женой является совладельцем компании «Витязь-Авто», которая занимается добычей и переработкой рыбы. По информации издания, его состояние составляет порядка 715 млн рублей.

Происшествия,Игорь Редькин,Единая Россия,СКР,Камчатский Край,
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