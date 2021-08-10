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Директор вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержан по делу об отравлении детей

RT на русском
17 минут назад

Директор вагона-ресторана поезда МурманскАдлер и его работники были задержаны сотрудниками СК по делу об отравлении детей.

Массовое отравление детей: задержан директор вагона-ресторана поезда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

«Задержаны директор вагона-ресторана пассажирского поезда Мурманск — Адлер, повар и официант. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей)», — сказала она.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с госпитализацией детей с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер.

В деле о массовом отравлении детей в поезде появилась просрочка

7 августа стало известно, что в больницы Кубани были доставлены 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Их всех сняли с поезда Мурманск — Адлер. Позднее число госпитализированных детей увеличилось.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления детей.

Происшествия,Анна Попова,Роспотребнадзор,Адлер,Мурманск,
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