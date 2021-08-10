Три новые партии кислорода доставлены в больницу Владикавзаза, где в понедельник в результате аварии кислородной системы погибли 9 пациентов с коронавирусом.
«Три партии кислорода привезли», — сообщил ТАСС врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.
По его словам, кислород доставлен из Краснодара и Ставропольского края. Ранее в больницу доставили еще 3 тонны кислорода из Кабардино-Балкарии.
Подачу кислорода в больнице в обычном режиме планируется восстановить во вторник-среду. В настоящее время все пациенты обеспечены необходимым кислородом.
В понедельник произошел прорыв трубы, по которой подавался кислород больным коронавирусом в Республиканской больнице скорой помощи во Владикавказе. Всего на момент аварии в реанимации находился 71 человек, из них 13 на инвазивнной искусственной вентиляции легких. И из этих 13 человек девять погибли.
Как отметил врио министра здравоохранения, все погибшие являлись гражданами РФ. Состояние находящихся в реанимации пациентов — стабильно тяжелое.
По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП в больнице стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 метра и сопровождался хлопком. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Пациенты больницы переведены на резервное обеспечение кислородом.
Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль.