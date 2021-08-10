Три новые партии кислорода доставлены в больницу Владикавзаза, где в понедельник в результате аварии кислородной системы погибли 9 пациентов с коронавирусом.

«Три партии кислорода привезли», — сообщил ТАСС врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.

По его словам, кислород доставлен из Краснодара и Ставропольского края. Ранее в больницу доставили еще 3 тонны кислорода из Кабардино-Балкарии.

Подачу кислорода в больнице в обычном режиме планируется восстановить во вторник-среду. В настоящее время все пациенты обеспечены необходимым кислородом.

В понедельник произошел прорыв трубы, по которой подавался кислород больным коронавирусом в Республиканской больнице скорой помощи во Владикавказе. Всего на момент аварии в реанимации находился 71 человек, из них 13 на инвазивнной искусственной вентиляции легких. И из этих 13 человек девять погибли.

Как отметил врио министра здравоохранения, все погибшие являлись гражданами РФ. Состояние находящихся в реанимации пациентов — стабильно тяжелое.

По данным врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло, причиной ЧП в больнице стал прорыв трубы под землей. Врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев уточнил, что прорыв произошел на глубине около 1,5 метра и сопровождался хлопком. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Пациенты больницы переведены на резервное обеспечение кислородом.